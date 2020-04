Il venticinque aprile e il primo maggio i negozi resteranno chiusi

L’ordinanza regionale emanata la scorsa settimana che prevedeva per i giorni di Pasqua e Pasquetta, la chiusura degli esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari, esclusi centri agroalimentari all’ingrosso, rimane invariata anche per il 25 aprile e il 1 maggio.

Inoltre è stata prorogata fino al 3 maggio della disciplina oraria dei negozi stabilita il 17 marzo scorso, ossia dalle 8.30 alle 19.00 nei giorni feriali e dalle 8.30 alle 15.00 la domenica, per tutte le attività autorizzate a rimanere aperte (dall’obbligo di rispettare questi orari sono esentati, come fino a oggi: farmacie, parafarmacie, edicole e aree di servizio).