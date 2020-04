Guidonia: gara rifiuti sospesa

L’amministrazione comunale di Guidonia comunica che la Centrale Unica di Committenza ha comunicato che, a causa delle difficoltà organizzative e amministrative correlate all’emergenza COVID, le procedure per l’espletamento della gara per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono state sospese.

“E’ una situazione che purtroppo ci aspettavamo, – dice il sindaco Michael Barbet – ma ugualmente siamo molto dispiaciuti del fatto che, nonostante il grande impegno dell’Amministrazione e degli uffici per predisporre nei tempi e nei modi giusti l’espletamento della gara più corposa del Comune, non si possa beneficiare degli effetti positivi delle misure di miglioramento dei servizi ambientali della nostra città. Essendo per noi una priorità assoluta, – conclude il sindaco – non appena sarà possibile riprenderemo immediatamente le attività di gara.”