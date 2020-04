Lo sai che: oggi è il compleanno di Simone Palombi

Simone Palombi è un calciatore italiano che oggi festeggia il suo compleanno. Simone è nato a Tivoli ed è cresciuto nel vivaio della Lazio, dove si mette in luce divenendo il capocannoniere nei vari campionati giovanili a cui prende parte. . Esordisce con la Primavera biancoceleste il 30 agosto 2013 all’ultima giornata di campionato, realizzando una doppietta contro il malcapitato Napoli. Dopo esperienze alla Ternana, alla Salernitana e al Lecce, il 9 luglio 2019 viene ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Cremonese. Debutta con i grigiorossi l’11 agosto, nel secondo turno di Coppa Italia, segnando una doppietta alla Virtus Francavilla, nella vittoria per 4-0.