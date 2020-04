Lavori in corso stamattina lungo la via Tiburtina. Gli operai stanno rifacendo la strada da Ponte Lucano a salire in direzione Tivoli e in diversi punti è necessario il senso unico alternato.

I lavori rientrano in un piano più complesso dell’Anas partito questa settimana. E’ interessato il tratto dal chilometro 15,800 (Guidonia) al chilometro 64,050 (Arsoli), in provincia di Roma. I lavori interesseranno i Comuni di Guidonia, Castel Madama, Vicovaro, Mandela, Roviano e Arsoli.