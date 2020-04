Asl Roma 5 – ADHD, Parental training e Mindfulness da remoto per essere sempre vicini ai bambini e ai genitori

Garantita e innovata l’attività di assistenza alle famiglie dei bambini con ADHD. Il progetto del TSMREE di Mentana consente di seguire i bambini e le famiglie in remoto: durante i colloqui di Parent Training dedicati ai genitori un secondo operatore sarà attivo in remoto con il figlio/a.

Si tratta di proporre un Parent Training individuale, con lo stesso ciclo di 10 sedute previsto dal training di gruppo, e tutto da remoto, con l’uso della tecnologia a disposizione delle famiglie: tablet, pc, telefono…

“In questa fase di emergenza – spiegano dal TSMREE di Mentana, diretto dalla dott.ssa Anna Maria Ardito – gli operatori del TSMREE del Presidio di Mentana, insieme agli psicologi specializzandi in psicoterapia cognitivo-comportamentale delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC, SPC e SICC coordinati dal dott. Giuseppe Romano, vogliono sostenere i bambini con ADHD e le loro famiglie in un periodo straordinariamente faticoso per tutti nell’attesa di rivederci presto e iniziare il nostro progetto educativo- riabilitativo con la pratica di Mindfulness che aiuta a: comprendere ed accettare, in termini di funzionamento psicologico, le modalità adottate dal proprio figlio/a a causa del disturbo; accogliere e rispondere ai comportamenti del figlio/a con atteggiamento educativo di comprensione; interagire con il proprio figlio adottando un atteggiamento meno giudicante e interrompere il mantenimento di dinamiche di rinforzo e di esasperazione delle condotte sintomatiche”.