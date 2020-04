Esce oggi “Il Mondo Visto a Testa in Giù” del cantautore sabino Fabio Mancini

Si parla spesso di partenze ma quasi mai di ritorni: Fabio Mancini, cantautore sabino, con il suo primo disco uscito oggi, 24 aprile, su tutti gli store online racconta il suo ritorno a casa, a Moricone dopo quattro anni trascorsi in Australia. Un occasione per guardare il mondo da un’altra prospettiva.

“Il mondo visto a testa in giù” è il primo EP di Fabio Mancini in lingua italiana, in uscita il 24 Aprile 2020 per l’etichetta indipendente Free Club Factory. Il cantautore romano, dopo la parentesi australiana e la pubblicazione del suo primo lavoro discografico “From another city”, di ritorno in Italia, si è dedicato alla scrittura di diversi brani nella sua lingua madre. Tra questi, quattro sono stati selezionati per la realizzazione della nuova pubblicazione. La produzione musicale è stata curata da Leonardo Angelucci che in piena sintonia con l’artista ha composto le musiche cercando di riprodurre un sound soul-blues anni 70/80, perfettamente in linea con il background del cantautore, ma con uno sguardo attento anche al mondo musicale più moderno. I brani raccontano ciò che Mancini ha trascorso durante il periodo di rientro in Italia. Attraversando diversi momenti, tra quelli più tristi e difficili a quelli pieni di incontri piacevoli e forti, Fabio Mancini, si è trovato a guardare il mondo da un’altra prospettiva, per ricominciare a pieno ritmo un nuovo paragrafo della sua vita e della sua carriera artistica.

CHI è? FABIO MANCINI, cantautore cresciuto a Moricone, nel 2017 si trasferisce ad ad Adelaide (Australia) dove pubblica il suo primo lavoro discografico da solista: “From Another City”. Collabora con vari musicisti internazionali. L’Ep interamente registrato tra l’Italia e l’Australia, nasce dal desiderio dell’artista di unire attraverso la musica, abbattendo così, lontananze e pensieri discordanti. A Maggio 2018 torna in Italia e da allora vive a Monterotondo. Con la produzione artistica del cantautore Leonardo Angelucci e di Free Club Factory, lavora alla realizzazione del suo nuovo progetto, in lingua italiana.

Il 22 Febbraio 2019 esce il singolo “Goodvibes”. Un funky-blues energico, nel quale il cantautore ha espresso la sua voglia di continuare a vedere la positività in ogni cosa, anche nei piccoli gesti quotidiani. Il suo ultimo EP che contiene anche “Goodvibes” è stato prodotto ed é promosso da Free Club Factory.

Il nuovo lavoro si chiama “Il mondo visto a testa in giù” ed é in uscita il 24 Aprile 2020 su tutti i digital stores ed in copia fisica su www.fabiomancini.it . Guarda il videoclip di “Sento“, il nuovo singolo estratto dall’EP. (PER ASCOLTARLO CLICCA QUI)