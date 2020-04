Maria Luisa Nava denuncia la sporcizia su Via Colle Ripoli

di Elena Padovan

Viale Colle Ripoli a Tivoli è una strada con poche abitazioni e che termina al piazzale della Casa di Cura INI-Medicus. Chi la frequenta sono soprattutto i proprietari delle abitazioni e chi si reca al Medicus, ma ci è stato riferito che questa strada è molto trafficata anche da persone che non hanno alcun motivo di percorrerla.

A segnalarlo è la signora Maria Luisa Nava che da 10 anni vive in una casa a metà del Viale.

Signora Maria Luisa, che cosa non va?

Quotidianamente da parecchi anni in questa strada vengono gettati rifiuti di ogni genere. Si tratta di sacchi di immondizia domestica e di materiali da costruzione e rifiuti ingombranti e di cantiere, spesso gettati anche nei ripidi declivi lungo la strada e che pertanto sono difficili da raggiungere e raccogliere.

Tali comportamenti sono poi completati dalla sosta notturna, ma anche diurna, di “coppiette” che si appartano in più punti lungo la strada e sul piazzale superiore, lasciando dei ricordi del loro operato, come preservativi usati, fazzoletti di carta, siringhe e bottiglie di vino e di birra.

Lei signora come fa ad essere così certa?

Semplice, vedendo un via vai strano, e al mattino trovando un porcile per strada, ho iniziato a seguire le macchine sospette e le mie supposizioni si sono rivelate reali. Io ogni giorno sono l’unica persona che si preoccupa di raccogliere questi rifiuti. Tutto questo accade nell’indifferenza totale degli altri residenti, della direzione e del personale della Clinica e dei suoi frequentatori, Inoltre, affermo con prove e cognizione di causa, vengono gettati lungo la strada anche i contenitori dei pasti del personale e i presidii sanitari come guanti, mascherine e medicinali scaduti.

Il divieto a muoversi da casa di queste settimane ha rallentato questi fenomeni?

Assolutamente no, anzi ci siamo trovati difronte all’effetto opposto. Essendo chiusa per ordinanza l’isola ecologica di conseguenza si è intensificato il via via e il versamento in questa strada di materiale. Ho più volte segnalato questa situazione sia ai vigili urbani di Tivoli che ai carabinieri, oltre che, naturalmente al personale di ASAe al sindaco, chiedendo una maggiore sorveglianza e interventi di bonifica. Ho inoltre fatto anche alcuni esposti senza seguito. Il sindaco e il responsabile di zona dell’ASA hanno dato disposizione perché gli operatori prelevino i sacchi con i rifiuti da me personalmente raccolti almeno una volta alla settimana. Penso che per arginare questa situazione ci vorrebbero più controlli e delle telecamere di sorveglianza.