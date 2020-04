Subiaco: situazione stabile per i cittadini positivi.

Stazionari i cittadini ancora positivi al Covid-19 e ricoverati in strutture specializzate.

Sono state presentate, e accolte, nuove misure in Consiglio Comunale: 123mila euro saranno destinati agli aiuti alimentari per cittadini e famiglie in difficoltà, di cui 40mila euro già erogati; riaperti i termini per la presentazione di nuove domande.

Contributo a fondo perduto per le imprese, pari a circa 70mila euro da bilancio comunale. A breve disponibile il bando.

Avviata oggi la possibilità di effettuare acquisti sulla piattaforma https://visitsubiaco.it/, dalla quale è finalmente possibile acquistare prodotti e riceverli comodamente a casa.

Domani, 25 aprile, a Subiaco le celebrazioni per la Festa della Liberazione saranno in forma ristretta, senza possibilità di partecipazione al pubblico. Prevista deposizione di una corona commemorativa presso il Monumento ai Caduti di piazza G. Lustrissimi.