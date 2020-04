Guidonia Montecelio: 25 aprile, una corona d’alloro in vari quartieri

IL COMUNICATO DEL SINDACO BARBET

Come sappiamo tutti oggi è il 75°anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Una ricorrenza che quest’anno non abbiamo potuto onorare con la partecipazione di pubblico o di autorità più numerose per via delle disposizioni ancora vigenti per il contenimento del Covid 19. Insieme al Comandante della Polizia Locale Marco Alia ed al Presidente dell’Anpi di Guidonia Montecelio Luca Brocchi, abbiamo ricordato questa data fondamentale per la nostra storia deponendo una corona d’alloro nei quartieri di Montecelio, Villaba e Setteville.



Penso che sia fondamentale non dimenticare mai la storia, la nascita della nostra democrazia dopo la dittatura fascista, la guerra e l’occupazione nazista ed è questo ciò che ci ha spinto a celebrare, anche se in tono minore, questa ricorrenza. Per certi versi anche oggi siamo prigionieri ed abbiamo bisogno di una nuova liberazione, non abbiamo le truppe naziste alle porte ma c’è comunque un virus, ancora non del tutto conosciuto, che ci spaventa e che sta creando dolore, sofferenza ed anche morte nelle circostanze più gravi. Sono sicuro, però, che come per il 25 Aprile 1945, anche ora saremo in grado di rialzarci e di uscire da questo momento buio. L’augurio che rivolgo a tutti voi è che la Festa della Liberazione sia di buon auspicio per questa nuova Liberazione.