Mentana, la Festa della Liberazione nei quartieri

LA NOTA DEL SINDACO BENEDETTI

Una Festa della Liberazione senza cittadini.

Ma seppur lontana la presenza dei Mentanesi, degli Italiani, vicino è stato lo spirito del 25 aprile nella deposizione delle corone.

La resistenza non appartiene ad un periodo storico. Né è monopolio di qualcuno.

La resistenza è di tutti.

Resistono tutti quelli che non cedono al male, all’ignoranza, alla barbarie. E finché queste esisteranno, e finché esisterà un singolo individuo che le contrasta, esisterà la resistenza.

La resistenza appartiene all’umanità che vuole convivere in pace e in giustizia con gli altri.

Ho provveduto personalmente oggi a deporre le corone sui monumenti di Castelchiodato, Casali e Mentana. Solitamente lo fanno le forze dell’ordine o del volontariato. Ma doverlo fare obbligatoriamente in modo personale è stato per me ancora più onorevole. Mi ritengo fortunato per questo. Perché è un onore e una fortuna per chiunque poter servire il proprio Paese finanche utilizzando il proprio corpo.

Ringrazio le autorità religiose che non hanno mancato di lanciare messaggi di speranza e di libertà, ma anche di responsabilità sociale e di fratellanza. Li ringrazio per le loro preghiere, che rinfrancano lo spirito e arricchiscono le nostre anime. E Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno tutti in questo momento.