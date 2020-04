TIVOLI – Bivacca davanti all’alimentari e reagisce agli agenti, multa e denuncia

E’ stato sorpreso a parlottare amabilmente con gli amici, consumando birre davanti ad un negozio di alimentari.

Un po’ troppo per riuscire ad evitare la multa come pretendeva, reagendo contro gli agenti. Per questo ieri pomeriggio venerdì 24 aprile la Polizia di Tivoli ha denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale un trentenne di origine asiatica cittadino italiano.

Secondo le prime informazioni raccolte, tutto è accaduto verso le ore 17 in via Lago d’Annone, una traversa di via Tiburtina a Villa Adriana.

Quando gli agenti della volante li hanno avvistati devono aver stentato a credere ai loro occhi. Un gruppo di persone era assembrato davanti all’esercizio commerciale e consumava bibite, così è scattata la multa per la violazione delle prescrizioni disposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e per essere stati sorpresi in strada senza giustificato motivo.

A quel punto, il trentenne ha iniziato ad offendere i poliziotti reagendo a malo modo: il giovane è stato portato in Commissariato per le formalità di rito.