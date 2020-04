“Un 25 Aprile più sobrio, ma non meno sentito”. E’ il titolo del post fatto dal sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti rispetto alle celebrazioni per la Liberazione. Stamattina Tivoli ha ricordato i caduti per la libertà, a 75 anni dalle guerre di Liberazione, anche oggi che a causa dell’epidemia del Covid-19 non possiamo celebrare stringendoci insieme. (Foto Gianluca Filippi)