FASE 2 – Ecco quando riapriranno centri estetici e parrucchieri, bar e ristoranti

Centri estetici, parrucchieri, barbieri e saloni di bellezza riapriranno il 1 giugno insieme a bar e ristoranti, secondo quanto annunciato dal Presidente del Consiglio Conte nella conferenza stampa di oggi, 26 aprile, sul Dpcm che dà l’avvio alla “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus.

BAR E RISTORANTI, SI ALL’ASPORTO

In attesa della riapertura del 1 giugno bar e ristoranti sono autorizzati a partire dal 4 maggio ad attivare modalità di vendita di asporto e di consegna a domicilio. Il consumo non deve avvenire all’interno del locale e non devono crearsi assembramenti, nel rispetto della distanza di sicurezza tra le persone.

ESTETISTI, BARBIERI E CENTRI ESTETICI CHIUSI FINO A GIUGNO

La Fase 2 di riapertura inizierà più tardi per le attività di cura della persona: parrucchieri, barbieri e centri estetici e di massaggio potranno riaprire l’attività solamente il 1 giugno. Conte in conferenza stampa ha dunque smentito le voci che annunciavano un possibile “semaforo verde” già dal 18 maggio per queste attività: evidentemente ha prevalso la linea della prudenza.

“Le attività di cura della persona richiedono un contatto più ravvicinato” – ha spiegato il Presidente Conte – “ per questo ci prendiamo qualche giorno ancora per adottare tutta una serie di cautele che comunicheremo per tempo in modo che tutti gli interessati potranno mettersi nella condizione di riaprire nella data programmata.”

Il discorso di Conte si è concluso con un rapido accenno a tutte le altre attività, come gli stabilimenti balneari. Su questi il Presidente ha annunciato che “si sta facendo il possibile in modo da consentire una programmazione ben articolata e più cauta della stagione balneare”. (EL.GIO)