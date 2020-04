LA RICETTA – i pomodori ripieni di Cous Cous e pesce con Eleonora

I pomodori ripieni di cous cous con pesce sono un piatto perfetto per l’estate, fresco da mangiare e veloce da preparare oltre che dalla storia affascinante.

A consigliarci questa ricetta è Eleonora Carrella, impiegata al comune di Guidonia: “Ho scelto questo piatto perché è fresco e gustoso e contiene prodotti di stagione, pesci come i Totani, le Cozze e le Vongole sono davvero il massimo in questo periodo.” La sua specialità sono le ricette di mare della sua terra, Minturno un paesino del litorale al confine tra Lazio e Campania.

LA CURIOSITà L’origine dei pomodori ripieni con Cous Cous è antichissima, deriva dalle invasioni saracene che alla fine del medioevo colpirono l’Italia centrale: la tradizione culinaria locale si fuse con quella araba creando piatti come questo che uniscono al tipico pesce del litorale laziale sapori orientali come il cous cous.

INGREDIENTI per 4 persone

cous cous 500 g

8 pomodori “ da riso”

pomodori pachino a piacere

4 totani

700 gr di vongole

700 gr di cozze

500 gr di gamberetti ,

prezzemolo

1 spicchio d’aglio

olio evo q.b sale q.b. ½ bicchiere di vino bianco pepe q.b.

1 o 2 patate

FASE 1: PREPARARE IL COUS COUS E I POMODORI

Cuocete il Cous Cous in acqua bollente e salata per un paio di minuti quindi sgranatelo con una forchetta aggiungendo un filo d’olio. Lavate e asciugate i pomodori, eliminate la calotta e prelevate la polpa interna. Salateli e metteteli a testa in giù per fargli perdere l’acqua in eccesso.

FASE 2: IL SUGHETTO

preparate un sughetto con: totani , vongole, cozze, gamberetti e pomodorini pachino, patate. Cuocete per un paio di minuti, quindi sgranatelo con una forchetta.

FASE 3: IL RIPIENO

In una padella bassa fate dorare l’aglio con olio evo e aggiungete il pesce tagliato a pezzetti. Appena il pesce è rosolato aggiungere il vino, far ritirare il vino e aggiungere i pomodorini pachino tagliati a pezzetti. Far cuocere il tutto aggiungendo sempre un po’ d’acqua per tenerlo un po’ brodoso. Quando il pesce è cotto aggiungere il cous cous e mantecare il tutto. Aggiungere il sale a proprio gusto.

FASE 4: RIEMPIRE I POMODORI E INFORNARE

Mettere due cucchiai di cous cous in ogni pomodoro e aggiungere un po’ di sugo di pesce che avete tenuto da parte. Collocare i pomodori in una pirofila, aggiungete olio e sale q.b, le patate e un bicchiere di acqua. Lasciate in formo a 180° fino a che il pomodoro non si rosola. Servire caldo o freddo a seconda dei gusti.