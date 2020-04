L’aggiornamento del Sindaco Michel Barbet sulla situazione Covid 19

In data odierna non è pervenuta nessuna comunicazione dalla Asl Roma 5 rispetto a persone guarite ed a nuovi casi positivi al Covid 19.

Resta, quindi, compresi i tre decessi, a 42 il numero dei contagiati a Guidonia Montecelio, così come rimane a 47 il numero dei guariti.

Ripetiamo nuovamente che è fondamentale in questa fase RESTARE A CASA al fine di limitare le possibilità di contagio.

Ricordiamo, inoltre, i contatti per l’emergenza:

Protezione Civile Guidonia risponde h24 al numero 0774301520

Croce rossa di Guidonia Montecelio servizio NON SEI SOLO 800908484

Supporto psicologico telefonico 800954948

Consulto medico telefonico al numero 800 954 930

Numero Verde Regione Lazio 800 11 88 00

Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASLRoma5 335 8722896 e 335 6198190

email unitadicrisi.ncov@aslroma5.it