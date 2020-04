Mentana, controlli del 25 aprile: altre tre sanzioni

Continuano i controlli della Polizia Locale di Mentana. Nella giornata di ieri, sabato 25 aprile, sono state verificate 140 le autocertificazioni di 140 persone per accertarsi che fossero in regola con le norme del decreto concernente le misure al contrasto del contagio da coronavirus. Tre le sanzioni amministrative elevate ai sensi, art. 4 comma 1 d.l. 19, del 25 marzo 2020 (per non aver dato motivazioni di necessità primaria per spostamento).

Dall’inizio dell’emergenza sono state controllate 5.805 autocertificazioni ed elevate 98 sanzioni amministrative.

“Il controllo è importante – commenta il sindaco Marco Benedetti – ma fondamentale è che ognuno segua le indicazioni che provengono dalle autorità sanitarie, sia regionali che del Governo: non uscire di casa, se non che per esigenze primarie, indifferibili o urgenti; se costretti ad uscire, mantenere le distanze; seguire le norme igieniche, soprattutto delle mani; non toccarsi occhi, naso e bocca. Queste sono le armi che le autorità competenti in materia sanitaria hanno indicato come utili al contrasto del contagio da coronavirus. È fondamentale che ognuno le rispetti”.