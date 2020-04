Monterotondo, dalla Regione i soldi per ristrutturare la stazione ferroviaria

COMUNICATO DEL SINDACO RICCARDO VARONE

È di qualche giorno fa una gran bella notizia che riguarda Monterotondo e la stazione Ferroviaria FS che sarà completamente ristrutturata attraverso i fondi del progetto “Lazio ad Alta Velocità”, per un totale di 18 miliardi di euro di investimenti nei prossimi anni, che è stato presentato dal nostro Assessore Regionale ai Trasporti Mauro Alessandri istituzionale

che ringrazio pubblicamente per la sinergia istituzionale, la cura e la puntualità, con le quali non solo segue gli sviluppi e la crescita di Monterotondo, ma anche per tutti gli investimenti infrastrutturali dell’intera Regione Lazio, dei quali beneficeremo comunque come Città.

Negli ultimi mesi, sempre dalla Regione Lazio, Assessorato ai Lavori Pubblici e Trasporti, ricordo che abbiamo già visto anche l’inizio di una grande opera attesa da molti anni, relativa al raddoppio della Salaria (cantiere avviato alla fine della zona industriale di Monterotondo Scalo) e anche due importanti finanziamenti che ci permetteranno di iniziare e completare i lavori per l’ex sede asl a San Rocco, dove si trasferirà la compagnia provinciale della Guardia di Finanza e poi i lavori per la definitiva riapertura del sottopasso di via Monti S.Ilario.

Ripartire dai cantieri in tutta Italia e dunque anche a livello Regionale e locale, vuol dire far ripartire l’economia, dare lavoro ad imprese e dunque a molti lavoratori e famiglie.

Il trasporto ferroviario e la rete di collegamento per la nostra Città ha da sempre un ruolo fondamentale, che ci permette con i pochi chilometri che ci distanziano da Roma di essere un punto di riferimento importante per la zona Nord Est di Roma.

Nel prossimo futuro, con una moderna stazione ferroviaria, accogliente e punto di riferimento per i pendolari, potremmo sicuramente offrire maggiori servizi alle migliaia di persone che la frequentano ogni giorno e che con l’avvio della Fase 2, post emergenza Coronavirus, torneranno a riprendere i trasporti pubblici, seppur con tutte le nuove misure di distanziamento e precauzioni sanitarie.

Ci aggiorniamo domani per altre informazioni, ma tornerò sicuramente in modo approfondito su queste tematiche e sulle grandi opere infrastrutturali che riguarderanno Monterotondo.

Riccardo.