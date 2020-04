Spadafora annuncia: “Arrivano i 100 milioni per le società dilettantistiche”

di Valerio De Benedetti

Novità importanti per lo sport, ma soprattutto per le società dilettantistiche, che da settimane ormai, aspettavano una misura concreta del Governo. L’annuncio è arrivato direttamente dal Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, intervenuto ai microfoni di “Che tempo che fa”, in onda su Rai 2. “La prima buona notizia è che Sport e Salute sarà in grado di emettere i primi 27mila bonifici per gli operatori dello sport. Avevamo messo una soglia, però tutti coloro che hanno fatto domanda, riceveranno il bonus da 600 euro. Questa settimana poi sarà attivo, presso l’Istituto per il credito sportivo, un fondo di 100 milioni di euro accessibile a tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche che soffrono questa emergenza”.

Poi prosegue: “D’accordo con le misure? Sono d’accordo, le misure le abbiamo proposte noi. Le buone notizie sono la ripresa delle attività motorie anche nei parchi con le misure cautelative, e la ripresa degli allenamenti ritenuti dal Coni di rilevanza nazionale. Parliamo di atleti che dovranno fare gare nazionali e internazionali. Però parliamo solo di sport individuali come il nuoto, l’atletica leggera. Per gli sport di squadra dovremo ancora attendere. Il 18 maggio si potrebbe riprendere, ma se arriveremo in un determinato modo a quella data. Quindi vedremo”.