Tivoli: nessun nuovo contagio, un guarito

Tivoli, 26 aprile 2020 – Nessun nuovo contagio da Covid-19 nel Comune di Tivoli in base ai dati forniti oggi dalla Asl Roma 5. C’è invece una persona guarita in più: sale così a 17 il totale dei guariti dall’inizio dell’emergenza, mentre scendono a 20 gli attualmente positivi e restano 41 coloro che si sono contagiati dall’inizio dell’emergenza nel nostro territorio, dei quali purtroppo quattro i deceduti.

Sono 58 oggi le quarantene totali: in particolare, 11 in autoisolamento (coloro che si sono posti in isolamento o perché sono rientrati da un viaggio in un Paese estero, o perché ritengono di essere stati a contatto con qualcuno poi risultato positivo al nuovo Coronavirus e che spontaneamente comunicano alla Asl la loro condizione) e 27 in quarantena fiduciaria domiciliare.