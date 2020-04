Elvira Frosini, la metà tiburtina della compagnia Frosini/Timpano

Elvira Frosini e Daniele Timpano formano un duo teatrale e al contempo una coppia. Il loro tour di repliche di Acqua di Colonia e Gli So è stato interrotto dal lockdown. In attesa della riapertura dei teatri, hanno ideato un canale su Instagram e una pagina su Facebook chiamati Indifferita, in cui pubblicano video di repertorio di compagnie teatrali e di danza contemporanee.

Per non perdere il contatto con i loro fan, hanno deciso di produrre anche Teatro a Tradimento, brevi messaggi audio interpretati in quarantena e tratti dal loro repertorio, inviati tramite What’sapp perché possano diffondersi tra gli appassionati di teatro.