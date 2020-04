GUIDONIA – Dimesso il decimo assessore, il sindaco: “Grazie a Pagliarulo, ne cerchiamo un altro e pensiamo al Covid”

Dal sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet riceviamo e pubblichiamo: “Oggi l’Assessore al Bilancio Carlo Alberto Pagliarulo ha rassegnato le sue dimissioni. Una scelta che ho accettato con rammarico, vista l’importanza del lavoro che stava portando avanti il dottor Pagliarulo, soprattutto in una fase emergenziale come questa”- commenta il Sindaco Michel Barbet a margine delle dimissioni dell’Assessore alle Finanze.

L’attività amministrativa prosegue e va avanti per dare risposte ai cittadini giustamente preoccupati dall’emergenza Covid 19.

“L’attività amministrativa non si può certamente fermare ora- prosegue il Primo Cittadino- già prima dell’emergenza Coronavirus, infatti, è stato svolto un lavoro enorme sulle finanze comunali grazie al Piano di Rientro, accettato dalla Corte dei Conti, che ci ha permesso di evitare il dissesto finanziario. Ora siamo impegnati ad approvare un bilancio, certamente non facile, dettato principalmente dalla situazione emergenziale”.

Una Giunta che perde un elemento valido ma rimane di forte competenza.

“Le scelte che ho compiuto in merito agli Assessori che hanno composto la mia Giunta- conclude Barbet- puntavano principalmente a premiare la competenza nella materia per cui venivano delegati. Sarà così anche la scelta del prossimo delegato alle finanze per cui è partita già la ricerca”.