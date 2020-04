GUIDONIA – Reparto Covid alla Ihg, scaricati i pazienti del Centro Diurno Alzheimer

E’ chiuso dal 13 marzo per scongiurare il rischio di contagio da Coronavirus. E per lo stesso motivo non è destinato a riaprire a breve il Centro Diurno per la cura dell’Alzheimer e delle Demenze presso la clinica Italian Hospital Group Spa di via Tiburtina 188, a Guidonia.

La struttura convenzionata ha sede al piano terra del Padiglione convertito in Reparto per l’emergenza Covid-19 dell’Asl Roma 5 e dal 2 aprile ospita 60 anziani contagiati non autosufficienti che erano ricoverati nelle Residenze Sanitarie Assistite e nelle Case di Cura del territorio.

Da un mese e mezzo i trenta pazienti con Malattia di Alzheimer o patologie neurodegenerative restano a carico delle famiglie, nonostante la convenzione.

Carlo, Stefania e Daniele raccontano le storie dei rispettivi cari: il padre 88enne Pietro, il marito 62enne Stefano, la moglie Margherita, 60 anni compiuti il 20 febbraio scorso.

Il coro è unanime: “Senza più le attività svolte al Centro Diurno le patologie neurodegenerative dei nostri cari stanno progredendo: Italian Hospital Group ci ha abbandonati”.

I 13 addetti al Centro Diurno della Italian Hospital Group sono a casa, chi in ferie, chi in malattia e chi in 104. Intanto la Regione Lazio ha emanato un provvedimento a tutela di aziende come Ihg che non si siano avvalse degli ammortizzatori sociali ordinari e non abbiano ridotto il personale.