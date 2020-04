Mentana, si dimette Perria: “Non mi riconosco più nel Movimento 5 Stelle”

Si è dimesso dalla carica di consigliere comunale a Mentana l’avvocato David Perria. In una lettera di motivazioni ha spiegato di non riconoscersi più nell’attuale Movimento 5 Stelle. Nel 2016 era stato il candidato sindaco e raccolse 1.628 voti totali pari al 15,2%. Al suo posto dovrebbe entrare la più votata della lista, ossia Viviana Carbonara con 145 preferenze personali. Per la cronaca subito dopo in classifica era arrivato Maurizio Bertini con 119. A Mentana si andrà al rinnovo del sindaco e del consiglio comunale il prossimo anno, nel 2021.

Nella giornata odierna ho rassegnato le mie dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Ho scritto una breve lettera indirizzata al sindaco, al presidente del consiglio comunale e ai consiglieri comunali tutti per congedarmi dai miei doveri istituzionali.

In questa sede, volevo, invece, salutare chi, tramite questa pagina, mi è sempre stato vicino in questi 4 anni che per me sono stati di grande crescita umana e di cambiamenti radicali di vita, in cui ho cercato sempre e comunque senza risparmiarmi di dare continuamente spunti e contributi per migliorare la città in cui vivo.

Purtroppo ad oggi non mi riconosco più nella linea politica nazionale del Movimento 5 Stelle di cui sono stato per 4 anni rappresentante cittadino e sento il dovere, prima di tutto morale, di esprimere il mio dissenso rispetto a certe scelte. Non mi ci riconosco più non perché penso di aver sostenuto idee sbagliate in passato, ma perché trovo che le idee attuali siano troppo diverse rispetto a quelle di un tempo e troppo lontane dai problemi reali delle persone. Per qualcuno è il segno di una raggiunta maturità politica. Per me no. È un nuovo corso che non so dove porterà l’Italia, ma di certo non rappresenta quello di cui credo il nostro Paese abbia bisogno.

Trovo, quindi, giusto che in consiglio comunale sieda qualcuno che in questo nuovo corso politico creda, permettendo ai cittadini di Mentana che si riconoscono nell’attuale Movimento 5 Stelle di sentirsi ancora rappresentati dentro le istituzioni cittadine.

Io, nel pieno rispetto della parola data, finito il mio mandato politico, anche se con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale, mi faccio da parte e torno al 100 per cento a svolgere la professione di avvocato.

Grazie a tutti