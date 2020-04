Nonna Anna compie cento anni, gli auguri del sindaco Proietti

Annina Rondinone, nata in Basilicata e tiburtina d’adozione, ha compiuto 100 anni lo scorso 22 aprile. Il sindaco Giuseppe Proietti ha voluto farle gli auguri.

“Che i tiburtini abbiano la tempra forte e l’ambizione di sfidare il tempo, lo si vede da quanti stanno superando la soglia dei 100 anni proprio in questi giorni – ha detto il primo cittadino – Sono loro le querce della nostra memoria storica, che ci trasmettono il senso del presente che viviamo, fatto di restrizioni e allontanamento dai nostri cari a causa della sconosciuta malattia del Covid-19. Tutti e tutte dovremmo affrontare le incertezze con lo stesso spirito dell’ultima centenaria,. Anna ha compiuto 100 anni il 22 aprile, noi la festeggiamo ugualmente oggi: a lei vorrei porgere i miei più sentiti auguri e anche quelli di tutta l’amministrazione. E i nostri auguri vadano anche alla sua numerosa famiglia, al figlio e alla figlie, ai nipoti e ai nipotini, i quali, tutti partecipi della nostra comunità tiburtina, attendono di poter festeggiare insieme i 100 anni di Nonna Anna. Per adesso, invece, occorre sopportare la lontananza ancora per un po’, sicuri di rivedere Annina a passeggio con le figlie per le vie di Tivoli, con la sua voglia di partecipare alle feste e alle riunioni familiari. Una scena alla quale tutti tendiamo, quando l’epidemia, con l’impegno di ciascuno, sarà definitivamente superata”.