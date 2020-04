5 milioni di euro dalla Regione Lazio per il florovivaismo

Sono previsti 5 milioni di euro per sostenere le aziende di florovivaismo della Regione Lazio. Per partecipare c’è tempo fino alle ore 16 del prossimo 5 maggio. Le domande per accedere al bando si possono presentare attraverso una piattaforma appositamente dedicata www.regione.lazio.it/florovivaismo.emergenzacovid19, che semplifica al massimo i tempi, il processo di istruttoria e l’erogazione del sostegno.

Ogni azienda potrà ricevere, come aiuto una tantum per l’emergenza Covid-19, un importo che sarà determinato in modo proporzionale al fatturato dell’annualità precedente, sino a un massimo di 5mila euro, da erogare probabilmente entro giugno.

