Setteville Nord senza acqua

di Elena Padovan

A Setteville Nord manca l’acqua. É la denuncia di Massimiliano Grotti, uno dei tanti abitanti della frazione di Guidonia Montecelio, che oramai da tempo si trovano a dover affrontare il disservizio dell’Acea. “Tutto è iniziato ad agosto 2018 quando – racconta Grotti – per 15 giorni siamo rimasti completamente senza acqua. Quando i tecnici sono venuti ci avevano promesso che avrebbero fatto dei lavori per evitare accadesse nuovamente.”

L’Acea ha riscontrato che il problema nasce dal fatto che la richiesta di acqua è superiore a quella che il serbatoio riesce a contenere. Per risolvere la criticità sono stati effettuati dei lavori conclusi nel febbraio 2019. “Sembrava tutto di fosse risolto, fino a sabato 11 aprile quando siamo rimasti nuovamente senza acqua per tutto il giorno, e – aggiunge il cittadino – è capitato anche il 18 aprile, il 25 aprile, e ieri. Abbiamo contattato l’Acea e cercato di raggiungere tramite vari canali anche istituzionali il Sindaco Barbet, ma ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta.”

Il disagio della mancanza di acqua è in concomitanza con la quarantena in cui l’acqua è fondamentale per la pulizia quotidiana. “Anche il semplice lavaggio della mani – dice – diventa un problema. Io personalmente riempio i boccioni di acqua e faccio scorta, ma il mio pensiero va sopratutto ai bambini e agli anziani. In un momento difficile come questo – conclude Grotti – ci sentiamo ancora di più abbandonati dalle istituzioni locali.”