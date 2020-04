In data odierna la Asl Roma 5 non ha comunicato nessun guarito dal Covid 19 a Guidonia Montecelio. Abbiamo ricevuto la comunicazione di un nuovo caso positivo in isolamento presso il proprio domicilio. Come di consueto sono partiti gli accertamenti sui contatti avuti da questa persona.

Sale, quindi, compresi i tre decessi, a 43 il numero dei contagiati. Resta a 48 il numero dei guariti a Guidonia Montecelio.