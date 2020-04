IN EDICOLA – Come sarà la nostra estate?

Dal mare con la mascherina al bagno a turni, fino all’ipotesi del box in plexiglass per distanziare gli ombrelloni: l’estate che verrà è ancora difficile da immaginare.

Eppure nel Nord Est il virus non ferma la voglia di sole e in questi giorni di quarantena c’è chi non rinuncia a un “solarium” in balcone o agli esercizi a casa.

Secondo Antonella Ruperto, titolare dell’agenzia Happyland viaggi, quella 2020 sarà un’estate Italiana: partiremo meno, e sarà un’occasione per riscoprire le bellezze della nostra Penisola o della nostra Regione. Secondo le sue previsioni, per tornare a volare dovremo aspettare marzo 2021.

Su Tiburno Società in edicola oggi, 28 aprile, ci raccontate come saranno le vostre vacanze 2020 e come vi state preparando all’arrivo della bella stagione tra chi ha annullato vacanze prenotate e chi progetta un viaggio in Italia.

IN FOTO: due ragazzi del Nord-Est ci raccontano cosa si aspettano da questa estate: Annarita Coccia, studentessa di storia dell’arte e Marco Chicca, studente di economia e fotomodello.

Il servizio in edicola su Tiburno Società del 28 aprile