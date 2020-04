Simone Guglielmo: “Trasformare l’emergenza in opportunità”

Stamattina in commissione cultura ho avuto un riscontro da parte dell’assessore alla mia richiesta avanzata la settimana scorsa. Mi è stato infatti riferito che l’amministrazione ha provveduto ad incontrare i Presidi degli istituti di istruzione primaria e superiore di primo grado e si è stilato un elenco degli studenti del territorio che sono sprovvisti di collegamento internet e per i quali ci si sta muovendo per fornire gli strumenti economici e/o logistici utili ad attivarlo. Nel dare atto all’Assessore della presa in carico subitanea della mia richiesta, ho però voluto rilanciare precisando che il mio passato intervento aveva come obiettivo l’ottenimento della connessione internet veloce su TUTTO il territorio comunale e per TUTTI gli studenti di ogni ordine e grado . Ho infatti ribadito la mia ferma convinzione che attivando un protocollo di intesa tra amministrazione e gestore rete, si potrebbe ottenere un servizio più performante ( oltre che economicamente più vantaggioso) necessario per sopperire l’aumentata richiesta di connettività tra abitazioni private e uffici pubblici, scuole, ospedali, studi medici ecc. La mia insistenza su questo punto è mossa anche dalla consapevolezza che bisogna intervenire adesso nella EMERGENZA ma con la VISIONE di un futuro prossimo che non potrà certo più prescindere da questa nuova organizzazione digitale delle attività lavorative , di studio e non solo. Tutti noi assistiamo a come pure nell’ambito sanitario le nuove tecnologie digitali stanno permettendo di effettuare i primi screening di massa ed hanno evitato di sovraccaricare un sistema in difficolta . La sanità digitale sarà il capolinea per il Paese Italia come pure lo Smartworking sarà la modalità lavorativa ad alta flessibilità che sarà privilegiata da tutte le imprese pubbliche e private. In definitiva sappiamo che molte professioni saranno sempre meno legate a spazio e tempo e sempre più svolte da remoto come peraltro già avviene in molti Paesi esteri e soprattutto in Nord Europa. Io credo che la scommessa per l’amministrazione di Guidonia Montecelio è di essere dalla parte dei cambiamenti ma governandoli. Se da qui a Massimo due anni la città di Guidonia sarà percorsa dalla fibra in ogni singola zona e ci sarà un accordo a livello comunale per la concessione agevolata della connettività a tutti i cittadini, potremo dire di avere trasformato L’EMERGENZA in OPPORTUNITÀ. Solo così gli sforzi economici e finanziari messi in campo in questi giorni dall’amministrazione uniti al sacrificio di autoisolamento compiuto dalla cittadinanza avranno una valenza sociale e comunitaria diversa .