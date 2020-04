Tivoli – Terza giornata senza contagi. Un nuovo guarito.

Terza giornata consecutiva senza contagi da Covid-19 nel Comune di Tivoli: è quanto emerge dai dati forniti oggi dalla Asl Roma 5.

C’è, invece, una nuova persona guarita, che fa salire così a 18 i guariti totali.

Altrettanti sono i positivi attuali (che scendono, appunto, di una unità rispetto a ieri).

Quattro sono i deceduti al’inizio dell’emergenza, tutti con patologie pregresse.

L’appello del sindaco, Giuseppe Proietti, è – in questi giorni che precedono l’avvio ufficiale della “fase 2” dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, che scatterà lunedì 4 maggio – sempre quello di continuare con determinazione a rispettare le norme attuate sin qui per cercare di limitare la diffusione dell’epidemia: distanziamento sociale, uso dei dispositivi di protezione individuali (mascherine e guanti), sanificazione degli ambienti e igiene personale, divieto di assembramenti e uscite fuori casa soltanto per reali necessità.