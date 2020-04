Ieri lunedì 27 aprile alcuni commercianti di Tolmezzo in Friuli-Venezia Giulia sono scesi in piazza spinti dalla volontà di manifestare il proprio dissenso verso le restrizioni che il Governo ha comunicato entreranno in vigore con l’inizio della fase 2. I commercianti per evitare assembramenti hanno rispettato il distanziamento sociale.