GUIDONIA – Covid-19, la solidarietà del sindaco ai poliziotti aggrediti dal podista

Dal sindaco Michel Barbet riceviamo e pubblichiamo: “Esprimo la massima solidarietà e vicinanza mia e dell’Amministrazione Comunale ai due poliziotti aggrediti ieri a Villalba da un uomo fermato per i controlli relativi al Decreto anti-Covid. La violenza è sempre e comunque da condannare con fermezza, ancor più se rivolta verso le forze dell’ordine che, oltre al loro lavoro già molto impegnativo, stanno spendendo tante forze ed energie per far rispettare le misure restrittive ancora vigenti. Sono momenti difficilissimi per tutti, ma questo non può e non deve giustificare atteggiamenti del genere”.