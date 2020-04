GUIDONIA – Domenica 3 maggio si raccoglie sangue

Il Covid-19 non ferma le iniziative di solidarietà. Domenica 3 maggio si terrà una raccolta sangue in piazza Bruno Buozzi a Montecelio. L’iniziativa è stata autorizzata dal Comandante della Polizia municipale Marco Alia con l’ordinanza numero 127 pubblicata ieri, martedì 28 aprile.

Con l’atto il capo dei vigili urbani accoglie la richiesta del Gruppo Scout Agesci Montecelio in collaborazione con la Croce Rossa Italiana di riservare dalle 6 alle 12,30 un’area di sosta temporanea per il posizionamento di una autoemoteca per la raccolta di sangue nell’area parcheggio a ridosso del capolinea dei mezzi pubblici.