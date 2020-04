Guidonia Montecelio – Riapre il centro antiviolenza “Gea”.

Il centro antiviolenza “Gea” di Guidonia Montecelio tornerà a ricevere le donne vittime di violenza, rispettando le misure di sicurezza previste dall’emergenza Covid 19.

“Mi sono recato all’interno della struttura per conoscere le nuove operatrici – spiega Castorino- ed ho trovato subito tanta professionalità ma anche molta umanità che è ciò di cui le donne hanno bisogno soprattutto in periodi difficili come quello che stiamo vivendo”.