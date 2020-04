Il gigantesco asteroide “con la mascherina” ha appena sfiorato la Terra

Si tratta del più grande asteroide del 2020 a passare dalle nostre parti. La sua visita si attende da tempo, ma oggi 29 aprile alle 11.56 ora italiana, OR2 1998 è venuto a farci visita.

Le sue notevoli dimensioni – circa 2 chilometri di diametro – hanno consentito di immortalarlo grazie al radiotelescopio di Arecibo.

L’asteroide viaggia alla velocità di 8,69 chilometri al secondo e presenta una curiosità: come qualcuno ha fatto osservare, sembra possedere anch’esso una sorta di mascherina sulla parte anteriore. Ovviamente non è uno scherzo dei ricercatori, bensì un “gioco di luce” dovuto al diverso modo con il quale la superficie dell’asteroide riflette le onde radio per effetto delle sue caratteristiche morfologiche.