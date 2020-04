Mentana, da più di dieci giorni non si registrano nuovi contagi

Buone notizie sul fronte Coronavirus nel comune di Mentana, uno dei più colpiti tra quelli della zona. Sono più di dieci giorni, per la precisione dallo scorso 17 aprile, che non si registrano nuovi casi. Gli ultimi dati disponibili raccontano di 46 casi totali sul territorio dall’inizio dell’emergenza: a oggi sono rimasti 16 positivi, 22 fine quarantena negativi, 6 fine quarantena in attesa esito tampone e 2 deceduti.

Dall’inizio dell’emergenza la Polizia Locale ha controllato 6.155 autocertificazioni ed elevato 106 sanzioni amministrative.