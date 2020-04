Runner disperato per gli zozzoni: nasce l’ode al preservativo

Stefano Battaglini è un corridore molto conosciuto a Mentana. La sua “pista” preferita è il bosco di Gattaceca, vicino casa, e in questi giorni ha buttato giù una poesia contro l’inciviltà di chi deturpa quei posti. “In questi giorni di isolamento la noia e il tempo libero mi hanno fatto buttar giù un piccolo sonetto – spiega – in cui prendo in giro chi si “infratta” e lascia la sua “zozzeria” in giro per i boschi. CI sono un po’ di parolacce, ma sono ovviamente poetiche”.

ODE AL PRESERVATIVO

Ecco ‘n piccolo sonetto

dedicato a quer pischello

che se gonfia fiero er petto

quanno deve usà er pisello.

Lui la sera s’accompagna

co n’amica sua allupata

poi s’anfratteno ‘n campagna

e se fanno ‘na scopata.

Ho capito amico caro

tu dar bosco voi ‘n riparo

però a stronzo nun è bello

che poi lasci ‘n gran macello.

Come quanno vai a mignotte

senza manco da’ du’ botte

come ‘n zozzo primitivo

butti via er preservativo.

Io ‘n te dico nun trombare

però cocco fai er favore

quanno hai fatto nun buttare

ciò che resta der tuo ardore.

Dai, te prego mo’ più tardi

anche grazie a sti versetti

dopo i botti e li petardi

t’ariporti i fazzoletti.

Stamme a sentì, damme retta.

Cresci! Daje ‘nfa’ er munello.

Fa’ sta cosa assai coretta

e sto grande gesto bello

te fa fa’ ‘na gran tripletta

e ‘nte fa’ cascà l’uccello!