School eLeague, nasce il primo torneo di Fifa 20 organizzato dalla Regione Lazio

di Valerio De Benedetti

Prende il via School eLeague, una iniziativa dedicata agli eSports che Regione Lazio e Lazio Innova lanciano insieme a Go Project Srl per valorizzare nuovi talenti e al tempo stesso evidenziare il ruolo sociale che i giochi sportivi possono ricoprire.

School eLeague è non solo una competizione di FIFA 20 senza scopo di lucro rivolta gli studenti degli Istituti Scolastici del Lazio, ma anche un’occasione di analisi e di approfondimento con talk sul mondo del gioco con i principali esperti del settore.

In un momento così delicato, in cui anche i ragazzi sono chiamati a stare a casa e ad essere responsabili, School eLeague rappresenta uno spazio di intrattenimento e di sensibilizzazione in un settore di grande interesse per i giovani.

Al torneo on line possono partecipare giovani di età compresa tra i 16 e i 19 anni, iscritti agli ultimi 3 anni delle scuole superiori di secondo grado.

La prima tappa è prevista sabato 2 maggio dalle 14 alle 19 e prevede un massimo di 128 player.

Le iscrizioni sono aperte su https://schooleleague.goesport.it/

Per maggiori informazioni: schooleleague@lazioinnova.it