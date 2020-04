Tivoli: per la prima volta il numero dei guariti supera quello dei positivi

La direzione generale della Asl Roma 5 comunica ancora per oggi un guarito nel Comune di Tivoli. Ed è la quarta giornata consecutiva senza nuovi positivi al Covid-19 nell’intero territorio. Una notizia che fa ben sperare ma che non deve indurre a credere in modo frettoloso che l’epidemia stia imboccando la curva della discesa. Sono, dunque, 19 i guariti totali dall’inizio dell’emergenza, mentre i positivi attuali scendono a 17. Per la prima volta il numero dei guariti supera quello degli attuali positivi.

“Occorre restare cauti, monitorare questa fase, verificare che dopo questo periodo di trend costante il contagio segni davvero una discesa risolutiva”, commenta il sindaco Giuseppe Proietti, che invita ancora una volta a rispettare il distanziamento sociale, l’igiene personale e degli ambienti in cui si vive e si lavora, a predisporre misure di sicurezza soprattutto in vista dell’avvio della seconda fase dell’emergenza.