Tu sì que vales, Emma bacia Belen. Che faranno Maria e Sabrina?

Stasera tutti sintonizzati su Canale 5 per la chiacchierata puntata di Tu Sì Che Vales, la trasmissione registrata presso gli studi Titanus di via Tiburtina a Settecamini.

Nel talent show Emma Marrone, dopo la sua esibizione dà un bacio a Belen Rodriguez, sua ex rivale in amore. Si tratta di una puntata del 2019 nella quale sarà ospite anche un altro grande artista come Alberto Urso e tanti concorrenti, artisti emergenti che con il loro talento trasmettono emozioni e intrattengono con la loro simpatia.

E a proposito di chiacchiere e gossip a cui fare caso stasera: quante volte Maria De Filippi e Sabrina Ferilli si scambieranno baci, abbracci e toccamenti a testimonianza della loro calda amicizia?

Il nostro esperto di televisione sostiene che avverrà più di tre volte.

Secondo voi avverrà più o meno di tre volte?