CASTEL MADAMA – Croce celtica e “Bella Ciao”, sfregio alla cartoleria

Una croce celtica e la scritta “Bella Ciao”. Così stanotte i vandali hanno imbrattato le serrande della cartoleria “Teorema” di via San Sebastiano, nel Centro di Castel Madama.

Un atto vandalico, a pochi giorni dal 25 aprile, condannato dall’amministrazione comunale del Sindaco Domenico Pascucci che in una nota ha espresso piena solidarietà alla titolare Maria Speranza Pascali.

Secondo una prima ricostruzione, la commerciante aveva chiuso l’attività ieri mercoledì 29 aprile alle ore 19 e aveva riaperto stamane alle 6 in quanto l’esercizio funge anche da edicola e ha trovato la “sorpresa”.

“Stamattina – ha commentato Maria Speranza Pascali sulla pagina Facebook della cartoleria – ho trovato così le serrande del mio negozio. Non sono scandalizzata, forse un po’ dispiaciuta perché è un peccato dover, dopo tanti anni, cancellare una piccola dedica che mi avevano scritto tanti anni fa sopra le stesse serrande.

Le mie vetrine sono sempre state usate come messaggio di solidarietà, di unità, una finestra sui problemi delle donne, degli emarginati, degli ultimi, sui diritti dei bambini come degli adulti.

Le mie serrande sono così belle da essere usate anche da chi non ha spazi propri per dire le cose o da chi non vuole usare i propri spazi per chissà quale motivo. Ho sempre pensato, e concretizzato, che se si vuole dire qualcosa di importante è perché lo facciamo nostro e ne siamo fieri.

Affermare delle idee o pensieri in maniera anonima non ci fa “onore” perché potrebbe significare che non ci convincono proprio del tutto.

Insomma, con 30 anni ho visto crescere tutti, anche chi scrive male”.

Per ora gli autori restano ignoti, a meno che la farmacia adiacente alla cartoleria non sia protetta da un sistema di videosorveglianza.