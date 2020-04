Coronavirus, 100 milioni di dosi di vaccino entro fine anno

AstraZeneca e l’Università di Oxford annunciano un accordo per lo sviluppo e la distribuzione globale del potenziale vaccino allo studio presso l’ateneo britannico volto a prevenire l’infezione da Sars-CoV-2, dal nome provvisorio ChAdOx1 nCoV-19. Il siero è in fase di sviluppo presso il Jenner Institute di Oxford e, in base all’accordo, AstraZeneca sarà responsabile dello sviluppo e della produzione e distribuzione mondiale del vaccino.

“Mentre Covid-19 continua a impadronirsi del mondo – sottolinea Pascal Soriot, amministratore delegato AstraZeneca in una nota – è urgente la necessità di un vaccino. Questa collaborazione riunisce le competenze di livello mondiale dell’Università di Oxford in vaccinologia e le capacità globali di sviluppo, produzione e distribuzione di AstraZeneca. La nostra speranza è che, unendo le forze, possiamo accelerare la disponibilità di un vaccino: puntiamo – ha dichiarato al ‘Financial Times’ – ad avere i primi 100 milioni di dosi entro la fine dell’anno, dando priorità alle categorie a rischio”.