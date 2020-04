L’amministrazione comunale di Tivoli proroga sino a domenica 10 maggio la sospensione del pagamento delle soste in strisce blu su tutto il territorio comunale, come da ordinanza n. 196 di oggi 30 aprile. Viene così prolungata la validità dell’ordinanza n. 185 del 20 aprile scorso, adottata sulla scorta della delibera di Giunta comunale, e che avrebbe avuto termine lunedì 4 maggio. Le soste in strisce blu torneranno a essere a pagamento (con le relative tariffe) a partire da lunedì 11 maggio.

Le strade e le località interessate sono:

Tivoli – belvedere Gramsci

Tivoli – parcheggio Palestra Maramotti

Tivoli – piazza Codro Benedetti

Tivoli- piazza Del Comune

Tivoli- piazza Filippo Sabucci

Tivoli- piazza Garibaldi

Tivoli- piazzale Nazioni Unite

Tivoli- via Aldo Moro

Tivoli- via Antonio Parozzani

Tivoli- via Arnaldo Parmegiani

Tivoli- via dei Sosii

Tivoli- via Domenico Giuliani

Tivoli- via Due Giugno

Tivoli- via Empolitana

Tivoli- via G.B. Brunello

Tivoli- via Giuseppe Picchioni

Tivoli- via Inversata

Tivoli- via Lione

Tivoli- via Munazio Planco

Tivoli- via Santa Sinferusa

Tivoli- via Tiburto

Tivoli- viale Arnaldi

Tivoli- viale Mazzini

Tivoli- viale Tomei

Tivoli- viale Trieste

Tivoli- Tivoli Terme-Piazza Ippolito D’este

Tivoli Terme-piazza Bartolomeo Della Queva

Tivoli Terme-via dei Martiri Tiburtini

Tivoli Terme- via nazionale Tiburtina

Il personale dell’Asa servizi srl provvederà alla risistemazione della relativa segnaletica indicante la necessità del pagamento per la sosta e la messa in servizio delle apparecchiature obliteratrici o emettenti biglietti.

ZTL. L’amministrazione proroga anche la validità dell’ordinanza n. 160 del 16 marzo scorso e cioè la temporanea sospensione della rilevazione attraverso i varchi elettronici di controllo dell’accesso di veicoli alla zona a traffico limitato “Medievale” (varco 1, piazza Massimo; varco 2, via del Colle; varco 3, via dei Sosii) e zona a traffico limitato “Sant’Anna Colsereno” (varco 4, via Colsereno) dal 1 al 10 maggio. In tali zone, la riattivazione del rilevamento riprenderà da lunedì 11 maggio con gli orari precedentemente disposti.

Per la ztl “Medievale” varco 1, 2 e 3 con transito vietato ai non autorizzati:

dal 1 novembre al 31 marzo:

– dal lunedì al sabato: dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23;

– domenica e giorni festivi: dalle 14 alle 23.

dal 1 aprile al 31 ottobre:

– dal lunedì al sabato: dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 2 del giorno successivo;

– domenica e giorni festivi: dalle 14 alle 2 del giorno successivo.

Mentre per la ztl “S.Anna” (varco 4) con transito vietato ai non autorizzati:

– tutti i giorni dalle 7 alle 14 e dalle 16 alle 24.