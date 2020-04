GUIDONIA – Alloggi popolari, rinviati al 30 settembre i pagamenti di canone di occupazione e spese

In questa fase emergenziale l’Amministrazione Comunale è vicina a tutti i cittadini, a maggior ragione chi è in difficoltà economica come gli inquilini degli Alloggi di Edilizia Economica/Popolare. Per questo motivo abbiamo deciso di rinviare al 30 settembre i termini di pagamento, previsti inizialmente per il 30 giugno, per quanto concerne i canoni/indennità di occupazione 2018, le spese comuni e le spese per le utenze. Non si tratta, però, semplicemente di un rinvio, stiamo studiando, infatti, delle ipotesi di rateizzazione per i soggetti maggiormente colpiti economicamente dalla crisi legata al Coronavirus. Diamo, quindi, una mano a chi è in difficoltà per ripartire tutti insieme.