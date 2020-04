MARCELLINA – Palazzina trasformata in centrale dello spaccio, preso

La droga veniva nascosta nell’androne, per le scale condominiali e dentro i vasi del palazzo. E’ lì che dopo un accordo telefonico criptico i clienti la ritiravano “a buffo” oppure lasciando il denaro nella cassetta postale.

Ma il via vai di consumatori tre anni fa era stato ripreso dalla telecamera installata nello stabile, fino a quando uno di essi se l’è “cantata” recentemente.

Così i carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 46enne di Marcellina, un nome già noto ai militari per essere stato “sfiorato” da precedenti indagini antidroga.

L’uomo è stato messo ai domiciliari col braccialetto elettronico come disposto dall’ordinanza di custodia cautelare firmata il 6 marzo scorso dal Giudice per le indagini preliminari Sabina Lencioni su richiesta della Procura diretta da Francesco Menditto convinta che il 46enne abbia svolto l’attività illecita nella primavera del 2017 e nell’estate del 2019.

Martedì 28 l’uomo è stato accompagnato in Tribunale per l’interrogatorio di garanzia, ma ha fatto scena muta avvalendosi della facoltà di non rispondere.

D’altronde, a inchiodarlo ci sono le informative dei carabinieri della locale stazione di Marcellina risalenti al 2017 sulla scorta delle intercettazioni telefoniche e delle registrazioni video.

I sospetti degli investigatori risalivano addirittura al 2014 quando con l’operazione “Revenge” (Vendetta) fu sgominato un gruppo di otto “cani sciolti” che spadroneggiavano in paese nello spaccio di hashish, marijuana e cocaina.

