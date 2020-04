Dal 4 maggio lo sportello MOLA (Mentana Orientamento al Lavoro) e lo sportello per il Microcredito torneranno attivi ESLCUSIVAMENTE in modalità telematica.

È possibile concordare un appuntamento, telefonico o via Skype, scrivendo all’indirizzo mola@assowork.org o telefonando al numero 392.9470024 il lunedì dalle 15.30 alle 16.30 e il giovedì dalle 9.30 alle 12.00.