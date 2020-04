FONTE NUOVA – secondo decesso per Coronavirus, il cordoglio del Sindaco

Un nuovo caso positivo, un guarito e un decesso: è questa la comunicazione di oggi della Asl Roma 5 relativa al Comune di Fonte Nuova.

Segue il Bollettino del 30 Aprile del comune di Fonte Nuova

Abbiamo ricevuto la comunicazione dalla Al Rom 5 di n1 caso di positività , n 1 caso di guarigione e la notizia del decesso di un nostro concittadino presso una struttura ospedaliera.

L’amministrazione comunale esprime con grande dolore il cordoglio alla famiglia e i suoi cari.

N 9 Guariti sul territorio

N 2 Decessi presso delle strutture ospedaliere

n 3 positivi presso strutture ospedaliere

n 11 positivi presenti sul territorio in isolamento domiciliare.

I concittadini in isolamento / quarantena a vario titolo, sono in buone condizioni di salute ed in contatto con l’aministrazione comunale e le autorità sanitarie in caso di neccessità l’amministrazione ha attivato tutti i servizi di sostegno alimentare e farmaceutico.