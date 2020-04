TIVOLI – Borse di studio per gli studenti delle superiori

Il termine ultimo è il 15 maggio prossimo. Entro tale data può essere presentata domanda per le Borse di Studio erogate dal Ministero dell’Istruzione a tutti gli studenti che, nell’anno 2019-2020, frequentano le scuole superiori statali e paritarie oppure i Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale.

Due i requisiti: residenza nel Comune di Tivoli e Isee del nucleo familiare dello studente non superiore ai 15.748,78 allegando l’attestazione relativa alla situazione economica in corso di validità del 2020 e quella scaduta il 31 dicembre 2019.

Alla domanda vanno allegati il documento di identità in corso e il codice fiscale dello studente se maggiorenne, oppure quello del genitore in caso di minore età.

La richiesta dovrà essere compilata su apposita modulistica disponibile presso la sede dell’Ufficio Urp e sul sito del Comune www.comune.tivoli.rm.it.

A causa della situazione emergenziale, la domanda va inviata prioritariamente a mezzo mail all’indirizzo urp@comunbe.tivoli.rm.it e Pec info@pec.comune.tivoli.rm.it, soltanto in via residuale è possibile consegnarla presso la sede Urp di via del Governo 2 a Tivoli.

Il termine previsto dalla Regione Lazio per la conclusione del procedimento di valutazione è il 30 maggio 2020. L’erogazione delle borse di studio verrà effettuata direttamente dal Miur.