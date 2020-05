Tra le novità di quest’anno c’è che il programma sarà trasmesso su RaiPlay in diretta, e in modalità on demand al termine dell’evento e avrà anche un canale dedicato per la lingua dei segni (Lis) per le persone non udenti.

Tanti gli artisti che si esibiranno. Tra loro anche Gianna Nannini, Vasco Rossi che leggerà un messaggio importante da casa sua a Zocca (Modena), e Zucchero. Ospiti internazionali Sting e Patti Smith