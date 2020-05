Roberto Tomassini è un grande appassionato di storia e autore di libri sulla città di Mentana.

In una videointervista con il direttore di Tiburno Fabio Orfei, analizza i corsi e ricorsi storici sulle pandemie degli scorsi secoli. Non sono mancate tante curiosità per gli appassionati di storia e non solo.

Qui in basso, l’intervista completa: